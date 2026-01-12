Ричмонд
Россиян предупредили о штрафе за голосовое сообщение с оскорблениями

За голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере грозит штраф.

Источник: Аргументы и факты

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере может обернуться штрафом в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства судебные материалы.

Согласно материалам суда, женщина получила в Telegram от знакомой аудиосообщения оскорбительного содержания и обратилась в прокуратуру. На автора сообщений завели административное дело по статье «Оскорбление».

Доказательством в рамках дела, в частности, стал акт прослушивания аудиозаписи. В суде женщина вину признала и раскаялась в содеянном. Обидчица была оштрафована на 3 тыс. рублей.

Ранее aif.ru писал, какой штраф грозит за выброшенную в мусорный контейнер ёлку.