Россиян предупредили о штрафе за голосовое сообщение с оскорблениями

Голосовое сообщение с оскорблениями в мессенджере может обернуться штрафом в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства судебные материалы.
Согласно материалам суда, женщина получила в Telegram от знакомой аудиосообщения оскорбительного содержания и обратилась в прокуратуру. На автора сообщений завели административное дело по статье «Оскорбление».
Доказательством в рамках дела, в частности, стал акт прослушивания аудиозаписи. В суде женщина вину признала и раскаялась в содеянном. Обидчица была оштрафована на 3 тыс. рублей.
