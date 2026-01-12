Фильм «Чебурашка 2» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Фильм «Чебурашка 2» стал лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 1,2 млрд рублей за минувшие выходные, следует из данных портала Kinobusiness.
На втором месте расположился фильм «Простоквашино», собравший 525,5 млн рублей за выходные, а на третьем — «Буратино», собравший 512 млн рублей.
Напомним, «Чебурашка 2» стал продолжением фильма «Чебурашка», вышедшего в прокат 1 января 2023 года. Первая часть установила рекорд российского проката, собрав около 6,7 млрд рублей, и до сих пор остается самым кассовым фильмом в истории отечественного кино.
Ранее кинокритик и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, объяснил причины коммерческого успеха второй части. Продолжение истории про персонажа, найденного в ящике с апельсинами, не только удерживает лидерство в прокате, но и значительно опережает конкурентов по количеству зрителей.