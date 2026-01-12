Власти предупредили об аварийном отключении холодной воды в Гомеле 12 января. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.
В ведомстве уточнили, что в понедельник, 12 января в Железнодорожном районе Гомеля (Сельмашевский район) случилось аварийное отключение холодной воды из-за течи трубопровода. Для проведения ремонтно-восстановительных работ было перекрыто холодное водоснабжение на три жилых дома. Они расположены по улице Шоссейной, № 9, 11, 11А.
На месте работает ремонтная бригада с применением специальной техники. Ориентировочное время окончания работ указано 16.00.
