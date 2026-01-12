Экс-глава ДП Алматы возглавил полицию Туркестанской области

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. За годы работы занимал руководящие посты в территориальных подразделениях полиции Алматинской, Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областей, а также в системе транспортной полиции. Также работал в должности заместителя министра внутренних дел РК.