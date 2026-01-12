Экс-глава ДП Алматы возглавил полицию Туркестанской области

На этом посту Заппаров сменил Мурата Кабденова. Тот, в свою очередь, приступил к новой работе в качестве председателя Комитета административной полиции МВД РК.
Арыстангани Заппаров родился в 1969 году в Жамбылской области. Высшее образование получил в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, а также в Юридическом институте Академии МВД РК. Имеет звание генерал-майора полиции.
Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. За годы работы занимал руководящие посты в территориальных подразделениях полиции Алматинской, Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областей, а также в системе транспортной полиции. Также работал в должности заместителя министра внутренних дел РК.
Напомним, алматинцы жаловались бывшему акиму города Ерболату Досаеву на то, что годами не могут попасть на прием к Арыстангани Заппарову. Полицейский эту информацию опроверг.