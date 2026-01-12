Ричмонд
Экс-глава ДП Алматы возглавил полицию Туркестанской области

Арыстангани Заппаров, ранее занимавший пост начальника департамента полиции Алматы, стал главой аналогичного ведомства в Туркестанской области. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

Источник: Курсив

На этом посту Заппаров сменил Мурата Кабденова. Тот, в свою очередь, приступил к новой работе в качестве председателя Комитета административной полиции МВД РК.

Арыстангани Заппаров родился в 1969 году в Жамбылской области. Высшее образование получил в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, а также в Юридическом институте Академии МВД РК. Имеет звание генерал-майора полиции.

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. За годы работы занимал руководящие посты в территориальных подразделениях полиции Алматинской, Акмолинской, Актюбинской и Кызылординской областей, а также в системе транспортной полиции. Также работал в должности заместителя министра внутренних дел РК.

Напомним, алматинцы жаловались бывшему акиму города Ерболату Досаеву на то, что годами не могут попасть на прием к Арыстангани Заппарову. Полицейский эту информацию опроверг.