Проект Ростовского трамвая вновь отправили на доработку

Компания «Синара ГТР Ростов-на-Дону» по концессионному соглашению с администрацией модернизирует трамвайную сеть города. Работы включают строительство новых линий и реконструкцию существующих в четыре этапа. Первый этап соединит Левенцовский микрорайон с центром, далее пути планируют протянуть в Суворовский микрорайон, Северный жилой район, районы Темерник и Александровка. Первоначально завершение проекта намечали на 2028 год с бюджетом 62 млрд рублей. Однако в Министерстве транспорта Ростовской области пояснили, что стоимость строительства и материалов возросла, а также требуется изменить объем сетей и коммуникаций. Администрация Ростова теперь ведет с компанией переговоры по оптимизации проекта.