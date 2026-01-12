Проект Ростовского трамвая вновь отправили на доработку

Компания «Синара ГТР Ростов-на-Дону» по концессионному соглашению с администрацией модернизирует трамвайную сеть города. Работы включают строительство новых линий и реконструкцию существующих в четыре этапа. Первый этап соединит Левенцовский микрорайон с центром, далее пути планируют протянуть в Суворовский микрорайон, Северный жилой район, районы Темерник и Александровка. Первоначально завершение проекта намечали на 2028 год с бюджетом 62 млрд рублей. Однако в Министерстве транспорта Ростовской области пояснили, что стоимость строительства и материалов возросла, а также требуется изменить объем сетей и коммуникаций. Администрация Ростова теперь ведет с компанией переговоры по оптимизации проекта.
«Из-за удорожания реализации мы пересматриваем план работ в рамках дополнительного соглашения, условия которого стороны еще окончательно не согласовали», — сообщили в министерстве.
Какие именно работы проведут в 2026 году и хватит ли на них средств, пока неясно. Финансирование проекта включает 17,2 млрд руб. капитального гранта (на 98% из федерального бюджета) и 43,8 млрд руб. кредитных средств и инвестиций.
«В связи со значительным изменением параметров концессионного соглашения публичная сторона намерена перераспределить средства федерального бюджета на 2026 год и прогнозный период 2027—2028 годов», — добавили в ведомстве.
Пока что проект скоростного трамвая не вышел за пределы Левенцовского микрорайона. Завершается прокладка линии на участке от улицы Жданова, 2 до улицы Малиновского. Там уже установили опоры контактной сети и построили тяговую подстанцию. Из-за изменений в проекте завершить его к 2028 году теперь не удастся.