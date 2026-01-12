Ричмонд
Создатели дрона «Князь Вандал» работают над аналогом «Ланцета»

Создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» работают над барражирующим боеприпасом с дальностью полета более 50 километров и возможностью работы вместе с «Князем Вандалом». Об этом рассказал генеральный конструктор организации.

Специалист сообщил, что помимо этого также ведется разработка еще нескольких образцов техники. В частности, создается ударный беспилотный летательный аппарат с реактивным двигателем, способный развивать скорость свыше 500 километров в час.

При этом он уточнил, что подробности о самом аппарате и его применении станут известны позднее.

— В этом году мы запустили в серийное производство «Князя Вещего Олега». Это самолет-разведчик с временем полета более двух часов. Сейчас активно дорабатываем это изделие, в первую очередь работаем над увеличением времени в воздухе. Сейчас протестированы образцы, летающие 3,5 часа, — отметил генконструктор в беседе с ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отечественный ядерный щит оснащен наиболее передовыми технологическими разработками. По его словам, он современнее, чем у любой другой державы.

До этого разработчики проекта «Новые русские технологии» сообщили о проведении испытаний личного кинетического орудия для ликвидации беспилотников под обозначением «Изделие 545».