Жителей Самарской области просят воздержаться от поездок в первый рабочий день

В понедельник, 12 января 2026 года, в Самарской области полицейские посоветовали жителям отложить поездки на личном транспорте из-за сильного снегопада и гололеда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция настоятельно рекомендует минимизировать использование личного транспорта. В таких условиях даже незначительное нарушение ПДД или невнимательность могут привести к тяжким последствиям», — рассказали в пресс-службе.
На дорогах рекомендуется быть предельно внимательными: снизить скорость, соблюдать боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.
Обязательно нужно включить ближний свет или противотуманные фары. Ранее синоптики объяснили, придут ли в Самарскую область аномальные снегопады, как в Москве.