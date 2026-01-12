Ричмонд
Жителей Самарской области просят воздержаться от поездок в первый рабочий день

В Самарской области на дорогах осложнилась ситуация из-за снегопадов.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

В понедельник, 12 января 2026 года, в Самарской области полицейские посоветовали жителям отложить поездки на личном транспорте из-за сильного снегопада и гололеда. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«В связи с ухудшением погоды Госавтоинспекция настоятельно рекомендует минимизировать использование личного транспорта. В таких условиях даже незначительное нарушение ПДД или невнимательность могут привести к тяжким последствиям», — рассказали в пресс-службе.

На дорогах рекомендуется быть предельно внимательными: снизить скорость, соблюдать боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

Обязательно нужно включить ближний свет или противотуманные фары. Ранее синоптики объяснили, придут ли в Самарскую область аномальные снегопады, как в Москве.