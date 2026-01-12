Теперь проще и быстрее: в Башкирии начал действовать новый налоговый режим

С 1 января 2026 года в Башкирии начал действовать новый специальный налоговый режим — Автоматизированная упрощенная система налогообложения. Об этом рассказал председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев.
Ключевыми преимуществами нового режима, по словам спикера, станут упрощение или полная отмена большей части налоговой отчетности, а также освобождение от уплаты страховых взносов. Доходы и расходы будут определяться автоматически по данным контрольно-кассовой техники, уполномоченных банков и сведений из личного кабинета налогоплательщика. Саму сумму налога будет рассчитывать налоговый орган.
Ставки по АвтоУСН составят 8% с дохода или 20% с прибыли. Применять новый режим смогут организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, при соблюдении критериев: численность работников — не более пяти человек, годовой доход — не выше 60 миллионов рублей, остаточная стоимость основных средств — не более 150 миллионов рублей. Поступления от этого налога будут распределяться между федеральным (46%) и республиканским (54%) бюджетами.
Константин Толкачев пояснил, что в связи с изменениями в федеральном Налоговом кодексе многие предприниматели, ранее применявшие обычную УСН, с этого года столкнутся с необходимостью вести сложный учет и сдавать налоговые декларации. АвтоУСН призвана стать для них альтернативой, позволяющей сохранить простоту налогового администрирования, минимизировать документооборот и снять бремя страховых взносов.
Ожидается, что новый режим будет способствовать выводу предпринимателей в легальный оборот и увеличению поступлений НДФЛ и налогов от применения упрощенной системы.
