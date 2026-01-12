Теперь проще и быстрее: в Башкирии начал действовать новый налоговый режим

Ставки по АвтоУСН составят 8% с дохода или 20% с прибыли. Применять новый режим смогут организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Башкирии, при соблюдении критериев: численность работников — не более пяти человек, годовой доход — не выше 60 миллионов рублей, остаточная стоимость основных средств — не более 150 миллионов рублей. Поступления от этого налога будут распределяться между федеральным (46%) и республиканским (54%) бюджетами.