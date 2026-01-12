С нового года прибавку к пенсии получили 495 тысяч омских пенсионеров

Индексация проведена в автоматическом режиме, поэтому омичам не придется дополнительно обращаться с этим вопросом в клиентские службы. Для каждого жителя региона прибавка индивидуальна — она зависит от размера получаемой пенсии. Вместе со страховой пенсией по старости, в Омской области также повышены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Помимо этого, на 7,6% увеличились стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.