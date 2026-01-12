С нового года прибавку к пенсии получили 495 тысяч омских пенсионеров

С 1 января пожилым жителям региона государство проиндексировало страховые пенсии на 7,6%. Финансовую прибавку получили 495 тысяч омских пенсионеров.
Индексация проведена в автоматическом режиме, поэтому омичам не придется дополнительно обращаться с этим вопросом в клиентские службы. Для каждого жителя региона прибавка индивидуальна — она зависит от размера получаемой пенсии. Вместе со страховой пенсией по старости, в Омской области также повышены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Помимо этого, на 7,6% увеличились стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.
С 2025 года особенность индексации заключается в том, что она распространяется и на работающих пенсионеров. Трудоустроенные в настоящий момент омичи в случае увольнения также получат дополнительное повышение пенсии. Она будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.