Тендер о закупке 70 автобусов для Ростова-на-Дону признали несостоявшимся

В Ростове-на-Дону тендер по закупке 70 автобусов большого класса на газомоторном топливе признали несостоявшимся. На конкурс с начала ноября так и не было подано ни одной заявки, следует из данных портала Госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Технику планировали закупить для нужд муниципального унитарного предприятия «Ростовпассажиртранс». Стоимость контракта оценили в 1,79 млрд руб., таким образом цена одного автобуса составляла более 25 млн руб. Поставку планировали осуществить в лизинг с выплатами до конца 2028 года.

Несмотря на отсутствие заявок, потенциальные участники направляли запросы на разъяснение документации, в том числе связанные с источником финансирования и предложением исключить из технического задания требование об установке автомагнитол.

Новые автобусы должны были поступить до 1 марта 2026 года и заменить машины 2014−2015 годов выпуска.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что администрация столицы региона направила министерству транспорта Ростовской области предложение по закупке 279 автобусов большого класса до 2028 года.