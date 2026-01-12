Ричмонд
Рекордные 40-градусные морозы накроют Свердловскую область

Столбик термометра в Свердловской области в старый Новый год опустится до −42 градусов. Предупреждение о чрезвычайном похолодании опубликовал Уральский гидрометцентр.

«Северный антициклон опустится на территорию Свердловской области. Наиболее холодными днями будут 13−15 января при понижении температуры до −30…35, в отдельных районах севера ожидается сильный мороз −40…42 градусов», — объявили синоптики.

Ультраполярный холод поступит на восточную периферию антициклона с Карского моря, поэтому в восточных районах региона аномальные морозы продержатся до субботы, 17 декабря. Далее арктический антициклон опустится до границы с Казахстаном и охватит морозом Южный Урал и значительную часть европейской территории России.