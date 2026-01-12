В Таиланде произошла драка на концерте Валерия Меладзе

Однако часть зрителей пожаловалась на то, что концерт Меладзе начался с сильной задержкой почти на три часа. В это время люди ждали начала в ближайшем магазине, так как на площадку их не пускали. На входе в Lotus Arena образовалась давка, в очереди стояли десятки человек, некоторым из них сообщили, что пройти в фан-зону они не смогут, несмотря на купленные билеты.