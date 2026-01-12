В Таиланде произошла драка на концерте Валерия Меладзе

На концерте Валерия Меладзе в Таиланде произошла драка.
В Таиланде произошла массовая драка на концерте певца Валерия Меладзе на острове Пхукет. Об этом сообщает Shot. Потасовка началась прямо на танцполе у сцены между двумя мужчинами.
«Пока Меладзе общался со зрителями и выяснял у них, какую они еще хотят услышать от него песню, двое мужчин прямо на танцполе начали выяснять отношения на кулаках», — передают авторы канала. Непосредственно на сам концерт драка никак не повлияла.
Однако часть зрителей пожаловалась на то, что концерт Меладзе начался с сильной задержкой почти на три часа. В это время люди ждали начала в ближайшем магазине, так как на площадку их не пускали. На входе в Lotus Arena образовалась давка, в очереди стояли десятки человек, некоторым из них сообщили, что пройти в фан-зону они не смогут, несмотря на купленные билеты.
Певец Валерий Меладзе один из главных голосов российской сцены конца 1990-х и 2000-х. Раньше его хиты пела вся страна, но сегодня он избегает выступлений в России. Предположительно, Меладзе сейчас живет в Испании. В ноябре прошлого года он выступал в Молдавии и спел на одной сцене вместе с Максимом Галкиным (признан иноагентом в России).