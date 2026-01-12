Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за ночь дважды пытались атаковали Севастополь, повреждены два дома

Украинские войска дважды нанесли удары по Севастополю в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, в результате чего были повреждены два многоквартирных жилых дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Срочная новость.

Украинские войска дважды нанесли удары по Севастополю в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, в результате чего были повреждены два многоквартирных жилых дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.