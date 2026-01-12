ВСУ за ночь дважды пытались атаковали Севастополь, повреждены два дома

Срочная новость.
Украинские войска дважды нанесли удары по Севастополю в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, в результате чего были повреждены два многоквартирных жилых дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Украинские войска дважды нанесли удары по Севастополю в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, в результате чего были повреждены два многоквартирных жилых дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Срочная новость.
Украинские войска дважды нанесли удары по Севастополю в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, в результате чего были повреждены два многоквартирных жилых дома. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.