Губернатор Новосибирской области поручил подготовиться к предстоящим морозам

О функционировании системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на совещании доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. По его словам, чрезвычайных ситуаций не произошло, экстренные службы реагировали своевременно. Так, подразделения МЧС в праздничные дни помогли 50 гражданам, спасли девять человек.