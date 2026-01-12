Губернатор Новосибирской области поручил подготовиться к предстоящим морозам

О функционировании системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на совещании доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. По его словам, чрезвычайных ситуаций не произошло, экстренные службы реагировали своевременно. Так, подразделения МЧС в праздничные дни помогли 50 гражданам, спасли девять человек.
— Теперь готовимся к морозной неделе. Морозы обещают быть настоящими, крещенскими, поэтому особое внимание уделяем работе систем жизнеобеспечения — отопления, горячего водоснабжения, других коммунальных систем, и профилактической работе в жилом секторе, профилактике пожаров. Надеемся, что морозные дни пройдем спокойно, — поставил задачи Андрей Травников.
По поручению губернатора специалисты МЧС проводят профилактические мероприятия в жилом секторе. Как предупредил Виктор Орлов, поскольку на этой неделе в регионе ожидается понижение температуры воздуха до минус сорока градусов, увеличивается риск возникновения пожаров.