Губернатор Новосибирской области поручил подготовиться к предстоящим морозам

Праздничные дни в Новосибирской области прошли спокойно, без инцидентов и крупных происшествий. Об этом заявил губернатор Андрей Травников, обращаясь к членам регионального правительства. Он поблагодарил всех, кто в праздники обеспечивал работу систем жизнедеятельности, проведение культурных, спортивных, массовых мероприятий.

Источник: Российская газета

О функционировании системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на совещании доложил начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. По его словам, чрезвычайных ситуаций не произошло, экстренные службы реагировали своевременно. Так, подразделения МЧС в праздничные дни помогли 50 гражданам, спасли девять человек.

— Теперь готовимся к морозной неделе. Морозы обещают быть настоящими, крещенскими, поэтому особое внимание уделяем работе систем жизнеобеспечения — отопления, горячего водоснабжения, других коммунальных систем, и профилактической работе в жилом секторе, профилактике пожаров. Надеемся, что морозные дни пройдем спокойно, — поставил задачи Андрей Травников.

По поручению губернатора специалисты МЧС проводят профилактические мероприятия в жилом секторе. Как предупредил Виктор Орлов, поскольку на этой неделе в регионе ожидается понижение температуры воздуха до минус сорока градусов, увеличивается риск возникновения пожаров.