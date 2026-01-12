Институт океанологии: на Севморпути обнаружены волны высотой до 20 метров

Исследователи выявили опасные волновые процессы в проливе Вилькицкого, соединяющем Карское море с морем Лаптевых, и обнаружили на этом участке внутренние приливы, при которых высота достигает 20 метров, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.
Речь идет о ключевом районе Северного морского пути.
«Благодаря проведенным исследованиям ученые показали, что распространение внутренних приливов сопровождается генерацией интенсивных нелинейных короткопериодных внутренних волн с периодом 5−120 минут и высотой 4−20 м. Для них преобладающее направление распространения — вдоль пролива, в соответствии с векторами приливного течения», — уточнили представители учреждения.
Кроме того, в соответствии со спутниковыми данными подтверждено наличие внутренних волн внутренних волн, которые движутся поперек пролива. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на механизмы их формирования.
Исследователи пояснили, что внутренние волны оказывают значительное воздействие на морскую среду. Они перераспределяют питательные вещества, кислород и углекислый газ. Вместе с тем такие волны могут таить опасность для подводного судоходства.
Старший научный сотрудник лаборатории акустики океана ИО РАН Елизаветы Химченко обратила внимание, что сведения о внутренних волнах, в частности, позволяют принимать меры для предотвращения катастроф. Она привела в пример происшествие с подводной лодкой у берегов Индонезии в 2021 году. Этот аппарат оказался на запредельной глубине из-за интенсивной внутренней волны.
Институт океанологии также заявил о важности продолжения исследований этих явления в целях обеспечения безопасности судоходства в Арктическом регионе и планирования работ, в том числе по разведке и добыче полезных ископаемых на шельфе или прокладке коммуникаций под водой.
Напомним, в мае 2023 года сообщалось, что в России решили построить самое большое в мире судно для исследования Арктики и Антарктики. Это научно-экспедиционный корабль был назван «Иван Фролов» — в честь директора Арктического и антарктического НИИ, разработавшего дрейфующую станцию нового формата.
В ноябре 2026 года президент РФ Владимир Путин заявил о важности последовательного усиления позиции России в Арктике. На это глава государства указал на церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград», в которой он участвовал в режиме видеоконференции.