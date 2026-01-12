22 января жители Ростовской области могут посмотреть парад планет

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2−3 градуса, после чего парад начнёт рассыпаться», — сообщили учёные.