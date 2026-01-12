Ричмонд
ясно
22 января жители Ростовской области могут посмотреть парад планет

Парад из всех трёх ближайших к Земле планет — Меркурия, Венеры и Марса — соберётся около Солнца в течение двух предстоящих недель к 22 января.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2−3 градуса, после чего парад начнёт рассыпаться», — сообщили учёные.

Следующее, гораздо более широкое (в пределах 10 градусов) схождение всех трёх планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года.