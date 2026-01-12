Мир на пороге новой гонки вооружений: всё из-за одного решения Трампа

Срок действия договора СНВ-3 истекает 5 февраля, и это может спровоцировать новую гонку ядерных вооружений между ведущими державами. Администрация Дональда Трампа не планирует немедленную замену соглашения, что усиливает риски. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Договор СНВ-3 ограничивает развернутые ядерные боеголовки до 1550 единиц для США и России. Он также устанавливает лимит в 700 средств доставки и 800 пусковых установок. В 2021 году его продлили на пять лет, но в 2023-м Россия приостановила участие из-за помощи США Украине, а Вашингтон частично нарушил обязательства.
Россия предложила добровольно соблюдать ключевые ограничения на год после истечения срока. Это не требует официального участия США. Сначала Америка казалась готовой к диалогу, но недавние слова Трампа указывают на отсутствие интереса.
Трамп заявил о планах на более выгодное соглашение, но эксперты сомневаются в успехе. При этом стороны расходятся в приоритетах: США хотят включить Китай, Россия учитывает общий баланс, включая ПРО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия хотела бы хотя бы на год продлить СНВ-3. Российский лидер отметил, что не видит ничего хорошего в новой гонке вооружений.