Мир на пороге новой гонки вооружений: всё из-за одного решения Трампа

Договор СНВ-3 ограничивает развернутые ядерные боеголовки до 1550 единиц для США и России. Он также устанавливает лимит в 700 средств доставки и 800 пусковых установок. В 2021 году его продлили на пять лет, но в 2023-м Россия приостановила участие из-за помощи США Украине, а Вашингтон частично нарушил обязательства.