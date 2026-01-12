Раненый боец СВО прошел четыре километра с осколками в ногах после атаки ВСУ

После восстановления он вернулся на фронт, однако вскоре получил второе ранение. Во время штурма подразделение бойца попало в засаду, и осколок от артиллерийского снаряда повредил ему руку, задев лучевой нерв. Несмотря на это, он прошел реабилитацию и снова вернулся в зону боевых действий, но уже в статусе командира.