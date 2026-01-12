Ричмонд
Раненый боец СВО прошел четыре километра с осколками в ногах после атаки ВСУ

Российский боец специальной военной операции на Украине с позывным Люк сумел пройти четыре километра с девятью осколками в ногах после атаки украинского беспилотника с кассетным боеприпасом. Об этом сообщает «Красная звезда».

— Когда подоспела эвакуационная группа, был уверен, что с ними я не дойду — слишком большое скопление людей. Но на упорстве сам четыре километра прошел. Тяжело, больно было, но ничего — справился, — рассказал военнослужащий.

После восстановления он вернулся на фронт, однако вскоре получил второе ранение. Во время штурма подразделение бойца попало в засаду, и осколок от артиллерийского снаряда повредил ему руку, задев лучевой нерв. Несмотря на это, он прошел реабилитацию и снова вернулся в зону боевых действий, но уже в статусе командира.

Военнослужащий подчеркнул, что мужество и упорство помогают преодолевать трудности и выполнять задачи. Его подвиги отмечены командованием и признаны заслугой перед боевыми товарищами и государством, передает газета.

До этого военному специальной военной операции из Республики Татарстан с позывным «Бигфут» пришлось самостоятельно отрезать себе ногу из-за ранения, после чего ждать помощи в окопе пять дней.