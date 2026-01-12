Прямых рейсов из Омска в Москву почти не осталось из-за высокого спроса

В первые рабочие дни января из Омска в Москву практически не осталось свободных авиабилетов. Повышенный спрос на перелёты связан с завершением новогодних каникул, а также с недавними сбоями в работе московских аэропортов, в результате которых были отменены десятки рейсов. Авиакомпании предлагали обменять неиспользованные билеты на ближайшие возможные даты, что дополнительно увеличило нагрузку на направление.
По состоянию на 12 января прямых рейсов из Омска в Москву не было в продаже. Пассажиры могли добраться до столицы только с пересадками. Самый доступный билет стоил 26,7 тысячи рублей — при этом перелёт предполагал пересадку в Астане и занимал более двух суток. Самый быстрый вариант — с пересадкой в Пулково (время в пути — 7 часов) — стоил почти 98 тысяч рублей.
На 13 января также сохраняется ограниченное количество билетов. Прямой перелёт в наличии лишь один — стоимостью почти 40 тысяч рублей. Остальные рейсы — с пересадками и продолжительностью до двух суток. Минимальная цена — от 11 тысяч рублей.