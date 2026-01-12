Прямых рейсов из Омска в Москву почти не осталось из-за высокого спроса

По состоянию на 12 января прямых рейсов из Омска в Москву не было в продаже. Пассажиры могли добраться до столицы только с пересадками. Самый доступный билет стоил 26,7 тысячи рублей — при этом перелёт предполагал пересадку в Астане и занимал более двух суток. Самый быстрый вариант — с пересадкой в Пулково (время в пути — 7 часов) — стоил почти 98 тысяч рублей.