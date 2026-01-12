Самая длинная пригородая электричка России запущена в НСО

В Новосибирской области в период с 30 декабря 2025 года по 10 января 2026 года на пригородном маршруте Татарская — Новосибирск работал уникальный сдвоенный электропоезд, состоящий из 16 вагонов, что делает его самым длинным составом в категории пригородного сообщения в России. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги в своём официальном телеграм-канале «Новосибирские железные дороги», где привела технические характеристики поезда.
В сообщении ведомства указано: «Длина состава составляет 356 метров, вместимость до 1636 пассажиров. При этом посадка и высадка из второго состава возможны только на станциях Новосибирск-Главный, Новосибирск-Западный, Барабинск, Чаны и Татарская — на остальных платформах длины для обслуживания всех вагонов недостаточно».
Состав был сформирован из двух электропоездов ЭП2Д (10 и 6 вагонов) и обслуживал один из самых протяжённых в стране пригородных маршрутов длиной 457 километров. По длине состав уступает только сдвоенному «Сапсану» на маршруте Москва — Санкт-Петербург. Также в праздничные дни на линии Новосибирск — Новокузнецк работал сдвоенный поезд из 12 вагонов.