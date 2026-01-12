С 12 января в Воронеже изменился режим работы катка на Адмиралтейской площади

С 12 января городской каток, расположенный на Петровской набережной у Адмиралтейской площади, переходит на стандартный режим работы будних дней. Об этом сообщило управление экологии Воронежа на своей официальной странице «ВКонтакте».
Сегодня, в понедельник, ледовая площадка будет открыта для посетителей с 14:15 до 22:00. График организован с несколькими перерывами:
· С 14:15 до 15:45 — первый сеанс.
· Перерыв 45 минут.
· С 16:30 до 18:00 — второй сеанс.
· Перерыв 45 минут.
· С 18:45 до 20:15 — третий сеанс.
· Перерыв 45 минут.
· С 21:00 до 22:00 — завершающий сеанс.
Ранее, в период новогодних праздников, каток начинал работать с 10:00 утра. Новый график предполагает более позднее открытие и технологические перерывы. Горожан просят учитывать изменения в расписании при планировании визита на популярную зимнюю площадку.