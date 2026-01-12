В «Охта парке» внезапно отключили электричество

Стало известно об отключении электричества на горнолыжном курорте «Охта парк». Также свет пропал в коттеджном поселке во Всеволожском районе, который находится рядом.
Кроме того, электроэнергия исчезла в деревне Юкки. Проблема возникла в воскресенье вечером, 11 января. Представители ЛОЭСК рассказали, что произошло аварийное отключение.
Специалисты нашли два повреждения питающих кабельных линий в Ленинградской области. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения по резервным схемам. Энергетики уточнили, что электроснабжение должно восстановиться в понедельник, 12 января, примерно в 15 часов.