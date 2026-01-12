Ричмонд
Новые ограничения на проезд транспорта ввели в Ростове с начала января

На нескольких дорожных участках в Ростове ввели ограничения на проезд транспорта.

Источник: Городской репортер

Об этом сообщает Ростовский департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С начала января в городе введут ряд временных ограничений движения из-за ремонтных работ. С 5 по 30 января на пересечении улиц Жданова и Ткачева будут действовать ограничения. Они связаны с необходимостью обеспечить въезд и выезд строительной техники для реконструкции ливневой канализации. С 9 по 15 января полностью перекроют движение как для транспорта, так и для пешеходов — по северной стороне улицы Менжинского в районе дома 2 Г. На этом участке проведут аварийно-восстановительные работы на подпорной стене.

Еще один участок, где временно запретят проезд, это улица Красноармейская в районе строения № 1Б. Ограничения здесь будут действовать с 12 по 23 января в связи с работами на подземных коммуникациях. С 16 января на железнодорожном переезде по улице Шоссейной в районе дома 104 Г полностью прекратят автомобильное движение.

Это ограничение будет работать ежедневно с 8:00 до 20:00 на время проведения работ на данном участке. Также, начиная с 17 января, введут запрет на левый поворот с переулка Безымянного на улицу Профсоюзную. В департаменте автодорог пояснили, что это решение направлено на повышение безопасности дорожного движения. Наиболее длительное ограничение запланировано на улице Социалистической.

С 20 января по 20 июня перекроют участок от проспекта Буденновского до переулка Островского. Это связано с капитальным ремонтом крыши дома № 49 по улице Социалистической. Перекрытие будет действовать ежедневно с 10:00 до 16:00, но только на период погрузо-разгрузочных работ, который не превысит одного часа в день.

