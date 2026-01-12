Новые ограничения на проезд транспорта ввели в Ростове с начала января

С начала января в городе введут ряд временных ограничений движения из-за ремонтных работ. С 5 по 30 января на пересечении улиц Жданова и Ткачева будут действовать ограничения. Они связаны с необходимостью обеспечить въезд и выезд строительной техники для реконструкции ливневой канализации. С 9 по 15 января полностью перекроют движение как для транспорта, так и для пешеходов — по северной стороне улицы Менжинского в районе дома 2 Г. На этом участке проведут аварийно-восстановительные работы на подпорной стене.