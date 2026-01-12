Что запрещено делать, оформляя ипотеку в Казахстане

Когда казахстанец оформляет ипотечный заем, он обязан предоставить достоверные сведения о себе, включая информацию о своем доходе. «Отбасы банк» подчеркивает, что эти правила касаются и первоначального взноса при оформлении предварительного займа. Граждане несут ответственность за предоставление банку ложных или искаженных сведений, а также подложных или недействительных документов. Это включает документы, подтверждающие доходы, занятость, источники денежных средств, отчеты об оценке залогового имущества, документы, удостоверяющие личность, сведения о финансовом положении, обязательствах и кредитной истории, а также информацию из анкет, заявлений и кредитных заявок.