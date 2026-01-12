Что запрещено делать, оформляя ипотеку в Казахстане

Когда казахстанец оформляет ипотечный заем, он обязан предоставить достоверные сведения о себе, включая информацию о своем доходе. «Отбасы банк» подчеркивает, что эти правила касаются и первоначального взноса при оформлении предварительного займа. Граждане несут ответственность за предоставление банку ложных или искаженных сведений, а также подложных или недействительных документов. Это включает документы, подтверждающие доходы, занятость, источники денежных средств, отчеты об оценке залогового имущества, документы, удостоверяющие личность, сведения о финансовом положении, обязательствах и кредитной истории, а также информацию из анкет, заявлений и кредитных заявок.
Что касается первоначального взноса, казахстанцев накажут за различные мошеннические схемы при его оформлении. Например, незаконно использовать заемные, кредитные или транзитные средства для формирования первоначального взноса, если это запрещено договором. Также запрещено предоставлять ложные и поддельные документы, подтверждающие внесение первоначального взноса, осуществлять фиктивные перечисления средств с последующим возвратом, участвовать в схемах с продавцами, застройщиками, риэлторами, оценщиками или иными третьими лицами, направленных на искусственное формирование первоначального взноса, и другие действия, вводящие банк в заблуждение по поводу источника, факта и размера первоначального взноса.
Банк имеет право проводить проверку клиента. Если незаконная схема вскроется, банк может отказать в займе, потребовать досрочного возврата суммы кредита, процентов и обязательных платежей, возмещения убытков, передать информацию о нарушителе в уполномоченные органы, включая кредитные бюро, и сообщить в госорганы, которые могут привлечь нарушителя к административной или уголовной ответственности по статьям «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или использование поддельных документов».
Таким образом, казахстанцам следует честно подходить к сделкам с банками, предоставляя только правдивую информацию и не пытаясь обойти систему. В противном случае вместо займа гражданин может столкнуться с проблемами, которые будут иметь долгосрочные последствия.