Каток на площади 1905 года вновь закроют из-за морозов на три дня

Сегодня каток работает по расписанию буднего дня — с 11:30 до 21:30. Заранее купленные бумажные билеты можно сдать или обменять на кассе, начиная с 16 января. Электронные можно вернуть или обменять онлайн, следуя информации в письме с билетами, или написать в Telegram администратору катка.