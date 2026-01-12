Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

И нам нужны эти «европейские стандарты»: Минздрав Молдовы предлагает реже проверять здоровье граждан — чем это нам может грозить

Министерство здравоохранения предлагает изменить систему диспансеризации работников.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове хотят реже проверять здоровье работников. Под предлогом «европейских стандартов». Министерство здравоохранения предлагает изменить систему диспансеризации работников:

медосмотры будут проходить реже — раз в 2−3 года, а не ежегодно. Официальное объяснение — «соответствие стандартам ЕС» и «повышение эффективности».

Неофициальное — экономия: власти прямо заявляют, что работодатели смогут сократить расходы более чем на 60% за три года.

Ключевой вопрос, который остаётся без ответа:

кто и чем гарантирует, что проверки станут качественнее, а не просто реже?

Сегодня, по данным самого министерства, лишь около 9% работников вообще проходят периодические осмотры. Это говорит не о «слишком частых проверках», а о провале системы контроля. Вместо того чтобы наладить охват и качество, предлагается сократить обязательства.

Власть утверждает, что новая модель будет «риск-ориентированной». Но:

— критерии этих «рисков» остаются размытыми;

— контроль за работодателями слабый;

— медицина труда всё больше перекладывается на частные кабинеты и рыночные механизмы.

Фактически государство снимает с себя ответственность, превращая профилактику здоровья в услугу, где главным показателем становится цена, а не результат.

Медицина — это не бизнес-проект по оптимизации расходов.

Для здорового общества профилактика должна быть:

— регулярной,

— доступной,

— независимой от интересов работодателя.

Экономить можно на чём угодно — но экономия на здоровье населения всегда оборачивается большими потерями в будущем.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.

Новые подробности убийства 24-летнего молдаванина в Италии, застреленного в голову (далее…).

Реформа образования провалилась: ВУЗы Молдовы позорно теряют позиции в Европе.

Так называемая реформа не дала ожидаемых результатов и уже отражается в международных рейтингах (далее…).

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).