Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше двух тысяч пассажиров ждут вылета в аэропортах Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 12 января, ФедералПресс. Ситуация с массовыми задержками и отменами авиарейсов сохраняется в нескольких аэропортах Дальнего Востока. Под контролем транспортной прокуратуры находятся Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, где вылеты переносятся на много часов и даже на следующие сутки из-за погодных условий и технических сбоев, оставляя ожидать более двух тысяч пассажиров.

Источник: Аэропорт Братска

Владивосток. В аэропорту города задерживаются три рейса «Аэрофлота» в Москву. Два из них вылетят с опозданием на несколько часов, а один перенесен на завтра. В ожидании находятся более тысячи пассажиров, скопления людей в терминале не допущено.

Южно-Сахалинск. Рейс в Москву авиакомпании «Россия», запланированный на сегодня, отложен до завтра. Также изменено расписание ряда местных рейсов. Более 500 человек ожидают вылета.

Петропавловск-Камчатский. Столичный рейс «Аэрофлота» из этого аэропорта также перенесен на следующие сутки. Корректировка затронула и местное авиасообщение. Ожидают отправления свыше 350 пассажиров.

Хабаровск. Здесь отложен до завтра еще один московский рейс. Основной причиной сбоев в крае названы сложные погодные условия, из-за которых задерживаются местные рейсы. Число затронутых пассажиров превышает 400 человек.

Нарушения в расписании происходят на фоне усиленного контроля со стороны Дальневосточной транспортной прокуратуры, которая отслеживает соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

По данным Приморского гидромета, прошедший 10—11 января снегопад стал одним из наиболее мощных за последние два десятилетия.