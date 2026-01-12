Свыше двух тысяч пассажиров ждут вылета в аэропортах Дальнего Востока

Владивосток. В аэропорту города задерживаются три рейса «Аэрофлота» в Москву. Два из них вылетят с опозданием на несколько часов, а один перенесен на завтра. В ожидании находятся более тысячи пассажиров, скопления людей в терминале не допущено.