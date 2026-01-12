Свыше двух тысяч пассажиров ждут вылета в аэропортах Дальнего Востока

Владивосток. В аэропорту города задерживаются три рейса «Аэрофлота» в Москву. Два из них вылетят с опозданием на несколько часов, а один перенесен на завтра. В ожидании находятся более тысячи пассажиров, скопления людей в терминале не допущено.
Южно-Сахалинск. Рейс в Москву авиакомпании «Россия», запланированный на сегодня, отложен до завтра. Также изменено расписание ряда местных рейсов. Более 500 человек ожидают вылета.
Петропавловск-Камчатский. Столичный рейс «Аэрофлота» из этого аэропорта также перенесен на следующие сутки. Корректировка затронула и местное авиасообщение. Ожидают отправления свыше 350 пассажиров.
Хабаровск. Здесь отложен до завтра еще один московский рейс. Основной причиной сбоев в крае названы сложные погодные условия, из-за которых задерживаются местные рейсы. Число затронутых пассажиров превышает 400 человек.
Нарушения в расписании происходят на фоне усиленного контроля со стороны Дальневосточной транспортной прокуратуры, которая отслеживает соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.
По данным Приморского гидромета, прошедший