В Москве умер новосибирский криминальный авторитет «Иванёнок»

Имя Олега Иванова было широко известно в криминальных кругах Новосибирска в 1990-х и начале 2000-х годов; его связывали с переделом игорного бизнеса в регионе, а в 2002 году он пережил покушение, получив огнестрельное ранение. В 2007 году он был осуждён к 12 годам лишения свободы строгого режима как организатор заказного убийства предпринимателя Игоря Шулякова («Хипарь»). После освобождения Иванов переехал в Москву, где, по имеющимся данным, занимался бизнесом.