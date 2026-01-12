В Москве умер новосибирский криминальный авторитет «Иванёнок»

Бывший криминальный авторитет, которого называли одним из лидеров так называемой «Первомайской» организованной преступной группировки в Новосибирске, Олег Иванов (известный под прозвищами «Иванёнок» и «Чечен») скончался в Москве в ночь с 11 на 12 января 2026 года. Информацию о его смерти подтвердили два независимых источника, знакомых с ситуацией, в беседе с корреспондентом издания «НГС».
Один из собеседников издания заявил: «Олег Иванов скончался в результате продолжительной болезни».
Имя Олега Иванова было широко известно в криминальных кругах Новосибирска в 1990-х и начале 2000-х годов; его связывали с переделом игорного бизнеса в регионе, а в 2002 году он пережил покушение, получив огнестрельное ранение. В 2007 году он был осуждён к 12 годам лишения свободы строгого режима как организатор заказного убийства предпринимателя Игоря Шулякова («Хипарь»). После освобождения Иванов переехал в Москву, где, по имеющимся данным, занимался бизнесом.