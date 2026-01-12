Российские власти обсуждают безвизовый режим с африканскими государствами

Власти России рассматривают возможность расширения списка стран, куда граждане смогут въезжать без визы. Речь идет о ряде африканских государств, включая Зимбабве, Замбию, Мозамбик и Эсватини. На данный момент эта инициатива находится на стадии обсуждения.
В Госдуме отметили, что Африка пока не является массовым туристическим направлением для россиян, однако интерес к поездкам на континент существует. Особенно он проявляется среди тех, кто предпочитает экзотические маршруты и необычные туристические впечатления.
По мнению экспертов, упрощение визового режима с указанными странами может способствовать развитию туристических связей и привлечению новых категорий путешественников, заинтересованных в путешествиях по Африке, передает «МК».
Ранее саудовский лоукостер Flynas запустил прямое авиасообщение между Москвой и Джиддой.
15 декабря 2025 года визовые центры Республики Кипр начали работу в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. Стоимость подачи заявления в визовом центре без учета НДС составляет 1,50 евро. Это должно существенно упростить процесс получения виз и сделать отдых на Кипре доступнее для россиян. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Татьяны Галеевой, сколько стоит отдых на Кипре и что там можно посмотреть интересного.