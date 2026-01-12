Ричмонд
Во Владивостоке катки и «Русская лыжня» снова работают в обычном режиме

Мэрия напомнила горожанам адреса и график работы городских ледовых площадок.

Источник: Аргументы и факты

Катки Владивостока и лыжная трасса «Русская лыжня» вернулись к обычному режиму работы, который действовал до праздничных выходных дней. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

Ледовая арена на стадионе «Авангард» открыта ежедневно с 10:00 до 21:00, в понедельник — выходной. Прокат коньков работает по будням, со вторника по пятницу, с 16:00 до 19:00, в выходные — с 14:00 до 19:00, при этом прокатный пункт закрывается в 20:00.

Каток и прокат на центральной площади города будут открыты до 1 февраля. Они работают ежедневно с 11:00 до 22:00 с перерывом с 16:00 до 17:00.

На территории парка имени Сергея Лазо площадка для катания функционирует с 10:00 до 20:00, прокат коньков — с 10:00 до 19:00. После недавнего снегопада сотрудники муниципальных спортивных школ очистили придомовые хоккейные коробки, работы продолжаются в разных районах города, и многие площадки уже заполнены детьми, которые играют в хоккей или катаются на коньках.

Лыжная трасса «Русская лыжня» также возвращается к обычному режиму работы и открыта каждый день, кроме понедельника, с 9:00 до 21:00. Прокат инвентаря работает с 12:00 до 19:00, а вернуть лыжи можно до 20:00.