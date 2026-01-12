Маламуты Новосибирского зоопарка завоевали золото и серебро на чемпионате по ездовому спорту

Команда четвероногих спортсменов из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило одержала победу на областных соревнованиях. Маламуты взяли первое и второе места на традиционных зимних стартах «Рождественский заезд-2026», которые прошли 10 января в спортивном парке «Ноздриха» в наукограде Кольцово, сообщает пресс-служба учреждения.
Победа была завоёвана в одной из самых зрелищных дисциплин ездового спорта — «Хеппи-дог». Это уже второй серьёзный успех собак зоопарка на подобных состязаниях, подтверждающий их отличную спортивную форму и качественную подготовку.
Маламуты пополнили коллекцию зоопарка относительно недавно, в декабре 2024 года, и сразу стали любимцами публики и активными участниками образовательных программ.
Сейчас с сильными и выносливыми собаками активно занимаются юные натуралисты — юннаты. Под руководством специалистов они осваивают все тонкости содержания, основы дрессировки и подготовки ездовых собак к спортивным соревнованиям, превращая уход за питомцами в увлекательный практический урок.