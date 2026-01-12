Минобразования сказало, когда в Беларуси отменят занятия в школах из-за мороза

Руководитель учреждения образования должен сократить или полностью отменить прогулки в том случае, если на улице сильный ветер, дождь или же слишком холодно. В частности, прогулки на свежем воздухе должны быть отменены для детей в возрасте до трех лет при температуре −15 градусов и ниже. Прогулки отменяются для детей от трех до семи лет при температуре до −18 градусов и ниже. А при −22 градусах и ниже прогулки отменяют для детей от семи лет.