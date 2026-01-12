Минобразования сказало, когда в Беларуси отменят занятия в школах из-за мороза. Подробности озвучили в Департамента контроля качества образования Министерства образования.
Правила прописаны в санитарных требованиях, которые были утверждены постановление Совета министра № 525. Они касаются всех учреждений образования (от яслей до спецшкол и центров дополнительного образования).
Руководитель учреждения образования должен сократить или полностью отменить прогулки в том случае, если на улице сильный ветер, дождь или же слишком холодно. В частности, прогулки на свежем воздухе должны быть отменены для детей в возрасте до трех лет при температуре −15 градусов и ниже. Прогулки отменяются для детей от трех до семи лет при температуре до −18 градусов и ниже. А при −22 градусах и ниже прогулки отменяют для детей от семи лет.
Решение о временной приостановке учебного процесса в школах принимают местные исполнительные и распорядительные органы. Так, школьникам могут разрешить остаться дома, если температура воздуха в 07.00 ниже −25 градусов, а ветер сильнее трех метров в секунду.
Кроме того, не допускается проведение занятий по физкультуре, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на открытом воздухе, если температура составляет ниже −15 градусов, а ветер сильнее 3 метров в секунду.
Кстати, синоптики прогнозируют морозы до −30 на Старый Новый год 14 января в Беларуси.
Тем временем Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.
Кроме того, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2026 года: в банках ищут топ-кадры на 11685 рублей, директорам заплатят более 8 тысяч, а главному агроному — семь.