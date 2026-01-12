С начала года с улиц Новосибирска вывезли более 233 тысяч кубометров снега

С 1 января 2026 года дорожные службы Новосибирска вывезли с городских магистралей и улиц уже более 233 тысяч кубометров снега. Только за последние сутки было убрано около 27 тысяч кубометров. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Для уборки ежедневно привлекаются 586 единиц специализированной техники, включая привлеченную, а также более 200 работников ручной очистки. Работы ведутся круглосуточно — в дневные и ночные смены.
— С учётом погодных условий темпы и объемы работ корректируются в ежедневном режиме, — рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.