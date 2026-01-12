С начала года с улиц Новосибирска вывезли более 233 тысяч кубометров снега

С 1 января 2026 года дорожные службы Новосибирска вывезли с городских магистралей и улиц уже более 233 тысяч кубометров снега. Только за последние сутки было убрано около 27 тысяч кубометров. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.