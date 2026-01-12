В ХМАО обвиняемому в убийстве школьницы, который скрывался 25 лет, грозит пожизненный срок

В апреле 2011 года в Нягани на дне коллектора в микрорайоне «Восточный» было найдено тело 12-летней школьницы. На тот момент преступление раскрыть не удалось. Силовики проверили более двух тысяч мужчин, живущих в городе и с помощью ДНК-теста они установили подозреваемого 1986 года рождения. После сдачи теста он скрылся и был объявлен в международный розыск. В октябре 2025 года во время расследования преступлений прошлых лет силовики вышли на мужчину, его задержали в Первоуральске, Свердловской области. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.