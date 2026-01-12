В ХМАО обвиняемому в убийстве школьницы, который скрывался 25 лет, грозит пожизненный срок

Югорчанину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Следственный комитет передал в суд дело в отношении обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы из Нягани, совершенное в 2011 году. 25 лет он скрывался от правосудия, но в октябре 2025 года был задержан в Свердловской области. Югорчанину вменяется три статьи уголовного кодекса за изнасилование и убийство малолетнего, сообщает пресс-служба ведомства региона.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя округа. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление), частью 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и частью 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — сообщает пресс-служба следственного комитета. По совокупности обвиняемый может получить наказание вплоть до пожизненного срока.
В апреле 2011 года в Нягани на дне коллектора в микрорайоне «Восточный» было найдено тело 12-летней школьницы. На тот момент преступление раскрыть не удалось. Силовики проверили более двух тысяч мужчин, живущих в городе и с помощью ДНК-теста они установили подозреваемого 1986 года рождения. После сдачи теста он скрылся и был объявлен в международный розыск. В октябре 2025 года во время расследования преступлений прошлых лет силовики вышли на мужчину, его задержали в Первоуральске, Свердловской области. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.