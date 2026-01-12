Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Иран ждут невиданные удары, если Тегеран атакует объекты США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными ударами в случае атак на американские военные и коммерческие объекты. Заявление прозвучало во время его выступления, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными ударами в случае атак на американские военные и коммерческие объекты. Заявление прозвучало во время его выступления, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.

— Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных действиях Тегерана.

Глава Белого дома пояснил, что Соединенные Штаты располагают серьезными возможностями для реагирования и готовы применить жесткие меры для защиты своих интересов и безопасности.

Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи 9 января заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах президента США Трампа. Некоторые «недальновидные» иранцы доверяют главе американского государства и устраивают беспорядки, чтобы ему угодить.

Незадолго до этого верховный лидер Ирана заявил, что Дональду Трампу грозит свержение. Он напомнил о судьбе некоторых «деспотов», которые теряли власть «на пике своей гордыни».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше