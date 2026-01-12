Трамп: Иран ждут невиданные удары, если Тегеран атакует объекты США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными ударами в случае атак на американские военные и коммерческие объекты. Заявление прозвучало во время его выступления, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома.
— Если они это сделают, мы нанесем им удары такой силы, какой они еще никогда не испытывали, и они даже не поверят в это, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможных действиях Тегерана.
Глава Белого дома пояснил, что Соединенные Штаты располагают серьезными возможностями для реагирования и готовы применить жесткие меры для защиты своих интересов и безопасности.
Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи 9 января заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах президента США Трампа. Некоторые «недальновидные» иранцы доверяют главе американского государства и устраивают беспорядки, чтобы ему угодить.
Незадолго до этого верховный лидер Ирана заявил, что Дональду Трампу грозит свержение. Он напомнил о судьбе некоторых «деспотов», которые теряли власть «на пике своей гордыни».