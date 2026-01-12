Сборная Казахстана по футболу осталась без тренера

Мадияр Кембилов завершил работу на посту главного тренера женской сборной Казахстана. Он был назначен на эту должность в 2023 году и активно участвовал в формировании и развитии команды.
Также пост старшего тренера юношеской женской сборной Казахстана U-19 покинула Жанна Мальгаждарова. Она возглавляла команду с мая 2025 года.
Работа со специалистами была прекращена по обоюдному согласию сторон. Тем не менее, они останутся в структуре Казахстанской федерации футбола (КФФ) и будут задействованы в дальнейших проектах, направленных на системное развитие женского футбола в стране.
В ближайшее время Комитет технического развития КФФ рассмотрит потенциальных кандидатов на вакантные должности. После обсуждения будут сформированы рекомендации для утверждения Исполнительным комитетом федерации.