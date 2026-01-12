Аэропорт Внуково сообщил о задержке более 200 единиц багажа двух авиакомпаний

Более 200 единиц багажа не загрузили на рейсы авиакомпаний Utair и AJet. Об этом в понедельник, 12 января, сообщили в пресс-службе столичного аэропорта Внуково.
Так, на рейс UT-716 авиакомпании Utair не загрузили 143 единицы багажа, а на рейс VF 275 перевозчика AJet — 87 единиц.
— Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж, и приносит искренние извинения за причиненные неудобства, — передает Telegram-канал столичной авиагавани.
Днем ранее Ространснадзор начал проверку из-за жалоб на задержку багажа пассажиров рейса Москва — Дубай. Сотрудники ведомства оценят законность действий перевозчика и проверят соблюдение прав пассажиров.
Свыше половины багажа доставили домой пассажирам аэропорта Шереметьево, которые не смогли получить свои вещи из-за коллапса в ночь на 10 января. Сейчас воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме.
Пассажиры рейсов, которые задержали из-за обрушившегося на Москву снегопада, могут обратиться в Роспотребнадзор за консультацией.