Глава омского Минэнерго сообщил о переходе на режим повышенной готовности

Напомним, ожидается, что уже во вторник, 13 января, в регионе существенно похолодает. Синоптики Обь-Иртышского УГМС предвещают в период с 13 по 17 января 2026 года опасное явление — аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10 и более. Мороз будет сильным: температура составит от −30 до −35 градусов Цельсия, местами до −40 °С.