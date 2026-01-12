Миллиардер Экман передал $10 тысяч агенту ICE, убившему женщину в Миннеаполисе

Американский миллиардер Билл Экман внес самое крупное пожертвование для агента ICE, убившего женщину-водителя в ходе протестов в Миннеаполисе. Об этом сообщается на странице сбора средств на платформе GoFundMe.
Предприниматель пожертвовал Джонатану Россу 10 тысяч долларов. Объясняя свой поступок в соцсети Х, Экман отметил, что поддержал сбор, поскольку вину офицера миграционной службы еще никто не доказал. Таким же образом, пообещал миллиардер, он поддержит и семью погибшей Рене Николь Гуд.
Напомним, инцидент произошел 7 января. Агент иммиграционной службы США открыл огонь по американке. Он застрелил женщину при попытке досмотра ее автомобиля. Как утверждается, она якобы проигнорировала требования агента уступить дорогу и попыталась на него наехать.
После этого в США из-за убийства поэтессы и активистки Рене Николь Гуд прошли масштабные протесты. Протестующие вытесняют из района полицейских и агентов ICE, а также наносят удары по служебным автомобилям. Один из участников протестов сжег американский флаг.