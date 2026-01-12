Заключившим контракт в январе 2026 года в Иркутской области выплатят 2,4 млн

В Иркутской области подписан указ о дополнительной денежной выплате для военнослужащих. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовых актов, тем, кто заключит контракт на участие в специальной военной операции в период с 1 по 31 января 2026 года, полагается общая сумма в 2,4 миллиона рублей.