Заключившим контракт в январе 2026 года в Иркутской области выплатят 2,4 млн

В Иркутской области подписан указ о дополнительной денежной выплате для военнослужащих. Согласно распоряжению, опубликованному на официальном портале правовых актов, тем, кто заключит контракт на участие в специальной военной операции в период с 1 по 31 января 2026 года, полагается общая сумма в 2,4 миллиона рублей.
Эта сумма складывается из двух выплат: основной федеральной в размере 1 миллиона рублей и дополнительной единовременной областной — 1,4 миллиона рублей. Финансирование дополнительной выплаты осуществляется из бюджета Иркутской области.
Указ не распространяется на людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также на обвиняемых, находящихся под стражей в следственных изоляторах. Порядок оформления выплаты будет установлен Министерством социального развития региона.
