Узбекнефтегаз получил промышленный приток газа на новой скважине в Каракалпакстане

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана на новой поисковой скважине «Шагирлик — нижняя юра № 2», пробуренной вблизи месторождения «Муйнак» в Устюртском регионе, зафиксировали промышленный приток природного газа под высоким давлением. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз».
Этот участок подготовили к глубокому поисковому бурению на основе данных 3D-сейсморазведки, выполненной АО «Узбекгеофизика» и ГУП «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», подведомственными министерству горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана.
Буровые работы проводили квалифицированные специалисты Проектного офиса в структуре профильной компании.
10 января 2026 года скважину пробурили до проектной глубины 5 265 метров по нижнеюрским отложениям. В интервале от 5 061 до 5 265 метров обнаружили залежи природного газа.
Параллельно с этим на данном участке идет бурение и испытание еще двух поисково-разведочных скважин.