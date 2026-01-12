Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Узбекнефтегаз получил промышленный приток газа на новой скважине в Каракалпакстане

Параллельно с этим на данном участке идет бурение и испытание еще двух скважин.

Источник: РИА "Новости"

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Муйнакском районе Каракалпакстана на новой поисковой скважине «Шагирлик — нижняя юра № 2», пробуренной вблизи месторождения «Муйнак» в Устюртском регионе, зафиксировали промышленный приток природного газа под высоким давлением. Об этом сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз».

Этот участок подготовили к глубокому поисковому бурению на основе данных 3D-сейсморазведки, выполненной АО «Узбекгеофизика» и ГУП «Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений», подведомственными министерству горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана.

Буровые работы проводили квалифицированные специалисты Проектного офиса в структуре профильной компании.

10 января 2026 года скважину пробурили до проектной глубины 5 265 метров по нижнеюрским отложениям. В интервале от 5 061 до 5 265 метров обнаружили залежи природного газа.

Параллельно с этим на данном участке идет бурение и испытание еще двух поисково-разведочных скважин.