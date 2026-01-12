В США заявили об оккупации Данией Гренландии в обход норм ООН

По его словам, защитой суверенитета острова во время Второй мировой войны занимался именно Вашингтон, в то время как «Дания была не в состоянии» это сделать. Политик добавил, что в Гренландии в отношении США речь должна идти «о гостеприимстве, а не о враждебности».