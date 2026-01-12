NetBlocks: в Иране нет интернета более 84 часов

Власти Ирана ввели ограничения на доступ в интернет вечером 8 января, после того как бунтовщики осуществили вооруженные провокации в ряде городов исламской республики. В ту ночь от рук протестующих погибли 38 полицейских и 13 мирных жителей. Бунтовщики поджигали мечети, госучреждения, больницы и машины. Государственной и частной собственности нанесен колоссальный ущерб.