NetBlocks: в Иране нет интернета более 84 часов

Доступ в интернет в Иране ограничили 8 января после вооруженных провокаций со стороны бунтовщиков.

Источник: Аргументы и факты

В Иране доступ в интернет ограничен уже более 84 часов. Об этом пишет международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«Общенациональное отключение интернета длится уже более 84 часов», — следует из публикации на сайте NetBlocks.

Власти Ирана ввели ограничения на доступ в интернет вечером 8 января, после того как бунтовщики осуществили вооруженные провокации в ряде городов исламской республики. В ту ночь от рук протестующих погибли 38 полицейских и 13 мирных жителей. Бунтовщики поджигали мечети, госучреждения, больницы и машины. Государственной и частной собственности нанесен колоссальный ущерб.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о контактах с лидерами иранской оппозиции.

