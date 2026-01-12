Более трех тысяч новосибирцев начали год с заботы о здоровье

Во время новогодних каникул все поликлиники региона предлагали эту возможность, и ею воспользовались 3687 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Помимо стандартной диспансеризации, медицинские учреждения предложили дополнительные профилактические программы, включающие тесты на гормоны щитовидной железы, уровень гликированного гемоглобина, онкомаркеры, а также УЗИ брюшной полости, щитовидной железы.
В результате новогоднего скрининга было впервые выявлено 285 заболеваний, в том числе 104 случая артериальной гипертонии, 43 случая заболеваний органов пищеварения, 38 — органов дыхания, 18 — мочеполовой системы, а также 13 случаев сахарного диабета и 9 подозрений на злокачественные новообразования.