В Екатеринбурге закроют гигантскую ледяную горку

В квартале «Архангела Михаила» установлена двухуровневая горка (архивное фото).
Гигантскую ледяную горку «Энергия РМК» высотой с девятиэтажный дом, расположенную в екатеринбургском квартале «Архангел Михаил», временно закроют из-за сильных морозов. Как сообщили в пресс-службе компании, вместе с горкой с 13 по 15 января остановят работу и соседнего катка «Энергия льда».
«Со вторника (13.01) нас ждут январские морозы, а это значит, что мы вынуждены остановить работу горки и катка в связи с погодными условиями», — говорится в сообщении telegram-канала «Энергия РМК». В компании уточнили, что речь идет о плановой приостановке работы объекта в целях безопасности посетителей на период аномально низких температур.
Организаторы напомнили, что горка «Энергия РМК» не принимает посетителей при температуре воздуха ниже минус 18 градусов и при скорости ветра более 7 метров в секунду. Для катка «Энергия льда» установлен еще более жесткий порог — он закрывается при похолодании ниже минус 20 градусов. Эти правила ввели в начале сезона как единый регламент работы зимнего комплекса, чтобы избежать переохлаждений и несчастных случаев среди горожан и туристов. В РМК добавили, что решение о возобновлении работы горки и катка в субботу примут в четверг после обновления прогноза погоды.