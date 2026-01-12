В Екатеринбурге закроют гигантскую ледяную горку

Организаторы напомнили, что горка «Энергия РМК» не принимает посетителей при температуре воздуха ниже минус 18 градусов и при скорости ветра более 7 метров в секунду. Для катка «Энергия льда» установлен еще более жесткий порог — он закрывается при похолодании ниже минус 20 градусов. Эти правила ввели в начале сезона как единый регламент работы зимнего комплекса, чтобы избежать переохлаждений и несчастных случаев среди горожан и туристов. В РМК добавили, что решение о возобновлении работы горки и катка в субботу примут в четверг после обновления прогноза погоды.