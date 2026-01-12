ДНР в 2025 году получила 65 новых автобусов

В 2025 году ДНР получила партию из 65 новых автобусов, которые были закуплены в рамках федеральных программ, передает Донецкое агентство новостей.
По данным регионального Минтранса, в рамках реализации Программы социально-экономического развития в ДНР поступил 41 новый автобус большого и среднего класса. Они уже готовятся к выходу на линии. Также по проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на первом этапе заключили контракт на поставку еще 24 автобусов различных классов.
Отмечается, что почти все автобусы прибыли в регион и проходят процедуру регистрации.
В общей сложности в рамках проекта планируется закупка 130 единиц современной техники. При этом особое внимание уделяется как техническим характеристикам, так и удобству для всех пассажиров. Закупленные автобусы работают на экологичном газовом топливе, оснащены системами ГЛОНАСС, USB-портами, камерами видеонаблюдения и современными системами кондиционирования. Также в них есть специальные аппарели и элементы «доступной среды» для пассажиров с ограниченными возможностями.
Автобусы будут переданы ГУП ДНР «Донбасская транспортная компания» и направлены на обслуживание наиболее загруженных и востребованных маршрутов, которые соединяют, в том числе, Донецк и Макеевку.
К 2030 году в ДНР планируется довести долю нового транспорта до 85%. Для этого ежегодно с 2026 по 2030 год планируется закупать около 160 автобусов.
