ДНР в 2025 году получила 65 новых автобусов

В общей сложности в рамках проекта планируется закупка 130 единиц современной техники. При этом особое внимание уделяется как техническим характеристикам, так и удобству для всех пассажиров. Закупленные автобусы работают на экологичном газовом топливе, оснащены системами ГЛОНАСС, USB-портами, камерами видеонаблюдения и современными системами кондиционирования. Также в них есть специальные аппарели и элементы «доступной среды» для пассажиров с ограниченными возможностями.