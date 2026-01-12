ЖКХ Минска раскрыло среднюю зарплату дворников, сказав о премиях за снегопады. Подробности в эфире телеканала СТВ рассказала генеральный директор государственной организации «Минское городское жилищное хозяйство» Марина Толстик.
— Средняя заработная плата рабочих по комплексной уборке по итогам работы за 2025 год составила 1700 рублей, — отметила Марина Толстик.
Гендиректор добавила, что при обильных снегопадах дворников стараются стимулировать и мотивировать премиальными доплатами за работу, за время, которое было проведено на работе. Она пояснила, что это длительные период. Все дело в том, что во время снегопада Улли-Фрэнсис техника во дворах работала круглые сутки.
Кстати, белорусские синоптики сказали, какой циклон сильнее — Хавьер в 2013 или Улли-Фрэнсис в 2026.
