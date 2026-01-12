Ричмонд
С 15 января из Улан-Удэ на Ольхон можно будет добраться на самолете

Время в пути до Хужира займет от 30 минут до часа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 15 января из Улан-Удэ на Ольхон можно будет добраться на самолете. Ежедневные рейсы уже запланированы до 28 марта 2026 года. Об этом КП-Иркутск стало известно с сайте аэропорта «Байкал».

— Время в пути до Хужира займет от 30 минут до часа. По расписанию, самолеты будут вылетать из Улан-Удэ в 9:10 и 12:45, — уточняется на сайте.

Стоимость перелета в одну сторону оценивается в 2500 тысячи рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на заливе Якоби готовят иордань для купания ко дню Крещения. Также до 19 января специалисты должны сделать изо льда крещенский городок.