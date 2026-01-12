Ричмонд
В Приморье за первые десять дней января на свет появился 401 малыш

В 10 приморских семьях появились двойни.

Источник: Комсомольская правда

Первые десять дней нового года подарили Приморскому краю 401 новорожденного. На свет появились 220 мальчиков и 181 девочка. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Впервые родителями стала 161 семья, еще 125 — воспитывают второго ребенка. Статус многодетных получила 71 семья, причем в 34 из них родились четвертые, пятые и даже седьмые дети. Особенным стало пополнение в одной из семей, где на свет появился десятый ребенок.

Неделя также запомнилась рождением сразу десяти двоен. Рекорсменом недели стала девочка весом 4700 граммов, рожденная в Приморском краевом перинатальном центре. Это медицинское учреждение стало лидером по количеству принятых родов — здесь помощь получили 110 женщин.