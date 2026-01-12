В Приморье за первые десять дней января на свет появился 401 малыш

Впервые родителями стала 161 семья, еще 125 — воспитывают второго ребенка. Статус многодетных получила 71 семья, причем в 34 из них родились четвертые, пятые и даже седьмые дети. Особенным стало пополнение в одной из семей, где на свет появился десятый ребенок.