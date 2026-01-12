Ричмонд
Жители Казахстана в рамках флешмоба в Сети призывают Трампа арестовать Токаева

В казахстанских соцсетях появился флешмоб с призывами к США арестовать президента Касым-Жомарта Токаева. Участники акции просят американского лидера Дональда Трампа провести в республике спецоперацию, аналогичную недавней в Венесуэле, и поместить Токаева в американскую тюрьму.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович объяснил, что Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана не реагирует на публикации, вероятно, из-за того, что призывы исходят от националистов с поддержкой западных стран.

По его словам, паблики, координирующие флешмоб, связаны с Серикжаном Билашем, проживающим в США, — одним из лидеров движения «Атажурт ериктилер», которое поддерживалось Госдепом.

Мендкович считает, что КНБ в курсе акции и ее организаторов, но, видимо, в настоящее время у властей нет политической воли пресечь эту деятельность, что позволяет флешмобу свободно распространяться в сети, передает EADaily.

Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, захвате президента страны Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая РФ, на произошедшее.

